أحمد سعد: عمرو أخويا أكتر حد بتسند عليه دلوقتى

كشف الفنان أحمد سعد أن شقيقه الفنان عمرو سعد، هو الشخص الأكثر دعما له، ويستند عليه فى حياته تلك الفترة، وفى الجوانب حتى الفنية.

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وتابع سعد خلال استضافته مع الإعلامي محمود سعد فى برنامج "sold out"، أن شخصية شقيقه عمرو تتحدث بالحقيقة دون مشاعر أو مجاملات، بل ويصل الأمر أنه يهاجمه وينتقد كل مشاريعه الفنية.

وأكمل حديثه "عمرو أخويا ممكن يقولى على اغنية أنا تعبان فيها وفرحان انى خلصتها "إيه القرف ده"، ويهاجم وينتقد كل شغلى".

وإختتم سعد أن وجود هؤلاء الأشخاص فى حياتنا هام، لأننا نحتاج من يتحدث بالعقل دون أى مشاعر حتى ندرك الطريق الصحيح دون مجاملات.

يشار الى أن الفنان أحمد سعد قد أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره بفيديو على صفحته الشخصية أثناء الإستحمام وهو يردد كلمات إحدى الأغنيات، مما أثار غضب رواد ومتابعى السوشيال ميديا.