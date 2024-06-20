الانتهاء من تفويج 10200 حاج سياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة

قامت، بعثة الحج السياحي بالتوجه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك لمتابعة حركة تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، وكذلك إجراءات تسكينهم بمقرات إقامتهم بها حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

ومن جانبها، أوضحت وزارة السياحة والاثار ان هناك ما يقرب من 17 ألف حاج من حجاج السياحة يتم تفويجهم حالياً وحتى بداية الأسبوع المقبل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لاستكمال باقي برنامج الحج الخاص بهم، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تفويج 10200حاج سياحة إلى المدينة وتم تسكينهم بأماكن إقامتهم بها.

وأكدت على التزام شركات السياحة المصرية بمواعيد التفويج وإجراءات التسكين، لافتة إلى أن لجنة الوزارة بالمدينة المنورة تتابع على مدار الساعة إجراءات تفويج الحجاج والتسكين بها، بجانب متابعة باقي لجان بعثة الوزارة بكامل تشكيلها لأحوال كافة حجاج السياحة وتنظيم تفويجهم من مكة المكرمة،وذلك إلى أن يغادر كافة حجاج السياحة الأراضي المقدسة وعودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

جدير بالذكر أن اليوم هو انطلاق أولى رحلات عودة حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مصر، وكانت قد انطلقت أمس أولى رحلات عودة حجاج السياحة من مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومن المقرر أن تستمر رحلات عودة الحجاج سواء من مكة أو المدينة المنورة على مدار الأيام المقبلة.

