223 مليون دولار حصيلة "Bad Boys 4" في أسبوعه الثاني

يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة “Bad Boys: Ride or Die” للنجمين ويل سميث ومارتن لورانس، حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 223 مليون دولار، جمع منها 121 مليون دولار بدور العرض الأمريكية و102 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار تقريبًا.

في الجزء الجديد، وبعد اﻷحداث التي وقعت في الجزء الثالث، وعندما يظهر تهديد جديد في مدينة ميامي من قبل بعض الفتية الأشرار، يتوجب على الشرطة التصدي لهم بقوة وحزم مع فرض السيطرة.

صدر الجزء الثالث من السلسلة والذي حمل اسم “Bad Boys for Life” قبل 4 سنوات، وبلغت إيراداته الإجمالية 426 مليون دولار عالمياً.