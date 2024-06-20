يورو 2024| هدف تقدم منتخب إسبانيا على إيطاليا.. شاهد

تقدم منتخب إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فيلتينس أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما فرض منتخب إسبانيا سيطرته على مجريات اللعب، واستحوذ بشكل كبير على الكرة طوال دقائق الشوط الأول.

ووضع المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في ملعبه، حيث أهدر أكثر من فرصة أمام المرمى، عن طريق لامين يامال ونيكو ويليامز وألفارو موراتا ثلاثي الخط الهجومي لمنتخب إسبانيا.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب إسبانيا مجددًا في هز شباك إيطاليا، حتى جاء الهدف الأول بالنيران الصديقة.

وأحرز ريكاردو كالافيوري مدافع منتخب إيطاليا، هدف تقدم المنتخب الإسباني على منتخب بلاده بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في التعامل مع كرة نيكو ويليامز العرضية، التي لمسها الحارس دوناروما وارتطمت في قدم كالافيوري، لتسكن شباك المنتخب الإيطالي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب إيطاليا في الوصافة بفارق الأهداف.