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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في الغربية

ازاله
ازاله
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٠ قيراط  و ٢٠  سهم و٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٥٣٠ م 2.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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الأراضي الزراعية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية البناء المخالف على الأراضي الزراعية المتابعة الميدانية القيادة السياسية