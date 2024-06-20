يورو 2024.. شوط أول سلبي بين إسبانيا وإيطاليا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد إيطاليا، المقامة حاليًا على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا

فرض منتخب إسبانيا سيطرته على مجريات اللعب، واستحوذ بشكل كبير على الكرة طوال دقائق الشوط الأول.

ووضع المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في ملعبه، حيث أهدر أكثر من فرصة أمام المرمى، عن طريق لامين يامال ونيكو ويليامز وألفارو موراتا ثلاثي الخط الهجومي لمنتخب إسبانيا.

وتفوق منتخب إيطاليا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024، كما حقق الماتادور الإسباني انتصارًا عريضًا على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب إيطاليا في الوصافة بفارق الأهداف.