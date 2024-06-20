مصرع مرشح العمودية بقرية البشنيني على يد أبناء عمومته في الدقهلية

لقى مرشح على منصب العمودية بقرية البشنيني مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، مصرعه على يد أبناء عمومته بعد مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة وقيامهم بالتخلص منه طعنًا بسكين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أيمن لدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام لوصول"محمود.ا"،48 عامًا، صاحب مصنع بلاستيك ومرشح على منصب عمودية قرية البشنيني دائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء طعن من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع المجني عليه طعنًا على يد أبناء عمومته وذلك بعد مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة لوجود خلافات عائلية فيما بينهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكبي الحادث والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

جرى ايداع جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى لمستشفى السنبلاوين العام تمهيدًا لنقله الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بعد قرار النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.