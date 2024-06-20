"البدري" يوضح إجراءات استئناف امتحانات الثانوية العامة وكواليس جروبات الغش

الخميس 20/يونيو/2024 - 10:58 م

كشفت هاني البدري الصحفي ومسئول ملف التعليم بـ"البوابة نيوز"، أبرز إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادا لماراثون الثانوية العامة 2024، المقرر أن يستأنف بعد غدٍ السبت، وكواليس ظهور “شاومينج”.

وأوضح هاني البدري خلال استضافته ببرنامج على أرض مصر تقديم الإعلامية غادة علدالسلام، على فضائية القناة الثانية بالتليفزيون المصرى، أن وزارة التربية والتعليم وجهت عدة تعليمات استجابة لشكاوى أولياء الأمور.

حيث شددت على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

كما تم التنبيه لالتزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة، وتوفير المراوح بجميع اللجان.

ولفت الى ان هناك تعليمات أيضا مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

وقال هاني البدري، إن إجراءات مواجهة الغش تحتاج تكاتف من الجميع، لأن الأمر بالغ الصعوبة، لافتًا إلى أن جروبات الغش المعروفة باسم شاومينج، تم ضبط أدمن الجروب في 2016، واختفى عامين لتعود مجموعات جديدة بنفس الاسم، وتتداول الامتحانات والاجابة بعد بدء اللجنة الامتحانية، وهذا ما حدث أيضا خلال العاميين الماضيين، وكذا خلال الامتحانات غير مضافة للمجموع الأسبوع الماضي.

ولفت مسئول ملف التعليم بـ"البوابة نيوز"، أن جروبات الغش كانت تعمل حينذاك باسم غشاشون والخفافيش وتم القبض على مسئولين عنها وقتها، وهذا العام 2016 حدث فيه تسريبات وتم احالة عدد كبير للنيابة العامة، كما عادت جروبات شاومينج من جديد في امتحانات 2020 بنفس الاسم، ولا تزال مستمرة، وتحاول الجهات التصدي له.

وتابع، بدوره شدد وزير التربية والتعليم أيضا على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكمل هاني البدري، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة 2024، هذا العام قرابة 745 الف طالب، و3300 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، و255 طالبا مكفوفين، و81 طالب داخل السجون، و38 طالب بمستشفى سرطان الأطفال، يؤدون الامتحانات داخل 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى انطلاق الامتحانات الأساسية بعد غدٍ السبت بمادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأكد “البدري”، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، جميعها إجبارية يجب على الطالب الإجابة عنها، وتتضمن الأسئلة جزء اختيار من متعدد وجزء مقالي 15‎%‎.

وبرنامج “أرض مصر”، إعداد عبير كمال، وشريف شكر، ومرفت حجازي، وإخراج ريهام شعراوي.