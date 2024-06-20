استبعاد الشناوي وعبد المنعم.. قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الداخلية.

يواجه فريق الأهلي، غدًا الجمعة، نظيره الداخلية على ملعب استاد السلام، في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية، استبعاد الحارس محمد الشناوي والمدافع محمد عبدالمنعم ومروان عطية لاعب خط الوسط، حيث فضل كولر إراحة الثلاثي قبل مباراة القمة أمام الزمالك، التي تقام الثلاثاء المقبل.

كما شهدت القائمة، عودة الظهير الأيمن محمد هاني، بعد حصوله على إجازة الزواج، بعدما احتفل بزفافه منذ أيام قليلة.

ويغيب عن الأهلي كل من، عمر كمال عبدالواحد وبيرسي تاو للإصابة، بجانب وسام أبو علي لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابة.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة حصدها من 17 مباراة.

بينما يأتي الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير في الترتيب، وفي رصيده 15 نقطة من 25 لقاء حتى الآن.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

حراسة المرمي: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست.