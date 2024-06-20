عبدالرحيم علي يزور الزميلة سمية أحمد في مستشفى المنيل التخصصي

الخميس 20/يونيو/2024 - 10:08 م

زار الكاتب الصحفي «عبدالرحيم علي»، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميلة سمية أحمد الصحفية بقسم الثقافة في مستشفى المنيل التخصصي، والتي أصيبت في حادث أليم على طريق الإسكندرية الصحراوي.

اطمأن «علي» على حالة الزميلة من الطبيب المختص، الذي شرح له تفاصيل حالتها الصحية، مؤكداً أنها في طريقها للشفاء بعد محنة كبيرة.

وأكد عبدالرحيم علي، أن الزميلة من الصحفيات المجتهدات في مؤسسة “البوابة نيوز”، وتحظى بحب وتقدير جميع زملائها ، الذين ينتظرون عودتها لتحقيق المزيد من النجاحات، ويتابعون حالتها لحظة بلحظة.

شارك فى الزيارة وفد من إدارة تحرير مؤسسة “البوابة نيوز”، الذين حرصوا على الاطمئنان على الزميلة والدعاء لها بالشفاء العاجل.