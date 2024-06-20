ads
الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي يزور الزميلة سمية أحمد في مستشفى المنيل التخصصي

عبدالرحيم علي يزور
عبدالرحيم علي يزور الزميلة سمية أحمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار الكاتب الصحفي «عبدالرحيم علي»، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميلة سمية أحمد الصحفية بقسم الثقافة في مستشفى المنيل التخصصي، والتي أصيبت في حادث أليم على طريق الإسكندرية الصحراوي.

اطمأن «علي» على حالة الزميلة من الطبيب المختص، الذي شرح له تفاصيل حالتها الصحية، مؤكداً أنها في طريقها للشفاء بعد محنة كبيرة.

وأكد عبدالرحيم علي، أن الزميلة من الصحفيات المجتهدات في مؤسسة “البوابة نيوز”، وتحظى بحب وتقدير جميع زملائها ، الذين ينتظرون عودتها لتحقيق المزيد من النجاحات، ويتابعون حالتها لحظة بلحظة.

شارك فى الزيارة وفد من إدارة تحرير مؤسسة “البوابة نيوز”، الذين حرصوا على الاطمئنان على الزميلة والدعاء لها بالشفاء العاجل.

سمية أحمد البوابة عبدالرحيم علي الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي البوابة نيوز