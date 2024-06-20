الغيابات تضرب قائمة الزمالك أمام فاركو في الدوري

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فاركو.

يواجه فريق الزمالك، غدًا الجمعة، نظيره فاركو على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 12 من الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الزمالك للمباراة غيابات عديدة، يغيب أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما يغيب الحارس محمد عواد بسبب إيقافه وخضوعه للتحقيق عقب أحداث مباراة الأبيض أمام المصري، واشتباكه مع زميله حسام عبدالمجيد.

شهدت القائمة، غياب كل من شيكابالا وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وسيف الجزيري بسبب الإصابة.

فيما يغيب محمود علاء لأسباب فنية، بالإضافة إلى غياب سامسون أكينيولا الذي لم يعد من بلاده بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – محمد شحاتة – زياد كمال – سيد عبدالله نيمار – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبدالله السعيد – محمد عاطف – مصطفى شلبي.

وفي الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.