لاعبو الأهلي يتبرعون بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي المشجعتين الراحلتين

في لفتة إنسانية رائعة، قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التبرع بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين إثر حادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

توفيت مشجعتا الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح في حادث سير مأساوي عقب مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأتي هذه المبادرة الطيبة من اللاعبين للتعبير عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرتي الفقيدتين، والتأكيد على روح العائلة الواحدة التي تربط النادي بجماهيره، وذلك في محاولة للتخفيف عنهم وطمأنتهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المحنة الأليمة.

قرارات الأهلي

وكان النادي الأهلي، اتخذ العديد من القرارات، بتوجيهات من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليًا في رحلة علاجية، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي الفقيدتين.

وقام وفد من النادي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، يضم عددًا من أعضاء المجلس وممثلين عن قطاع الكرة والإدارة التنفيذية، بتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين، ونقل تعازي مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير.

وحرص الوفد على التواجد مع أفراد الأسرتين، والاستماع إلى احتياجاتهم، وتقديم كل ما يلزم للتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وتؤكد هذه المبادرة من جانب لاعبي الأهلي على قيمهم الإنسانية النبيلة، وحرصهم على التكاتف مع جماهيرهم في أصعب المواقف، وتعزيز أواصر المحبة والترابط بين النادي وعشاقه.