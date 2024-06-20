محترفو بيراميدز يترجمون نجاح إدارة النادي

يمتلك نادي بيراميدز بين صفوفه أفضل النجوم الأجانب المحترفين في الدوري الممتاز، بشهادة الجميع والذين يتألقون في البطولة، ما يؤكد على النظرة الثاقبة للمهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز، والتفاصيل المهمة في اختيار المحترفين الأجاتب أثبتت تألقها الشديد.

ونجحت إدارة نادي بيراميدز وضع إدارة تعاقدات محترفة يأتي على رأسها عمرو بسيوني، في ضم أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري المصري في صفوفه، وعلى رأسهم المغربي محمد الشيبي ومواطنه وليد الكرتي، وبلاتي توريه وفخري لاكاي وفيستون ماييلي.

محمد الشيبي اللاعب الدولي المغربي أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري وصاحب أكبر رصيد من صناعة الأهداف والفرص في البطولة المحلية، يواصل التألق بكل قوة مع الفريق، ورغم ذلك كان التعاقد مع اللاعب من الجيش الملكي المغربي مقابل 400 ألف دولار فقط ما يساوي 6 ملايين جنيه فقط حينها.

يأتي مواطنه وليد الكرتي الذي يعد من أهم لاعبي الدوري المصري في مركز وسط الملعب وصاحب تاريخ كبير، ويعد أفضل لاعب وسط مهاجم ويجيد اللعب في العديد من مراكز الوسط، والتعاقد مع الكرتي لم يكلف خزينة بيراميدز سوى 15 مليون جنيه مصري من نادي الوداد المغربي .

ويعد ابراهيم بلاتي توريه النجم الدولي البوركيني من أهم لاعبي الوسط المدافع في الدوري المصري وأكثرهم مهارة، بل هو الأفضل على الإطلاق ويواصل تقديم مستويات هي الأفضل في جميع المباريات، ودائما هو اللاعب الأساسي في صفوف منتخب بوركينا فاسو، وتعاقد بيراميدز مع توريه في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة بيراميدز أي مقابل مادي.

ونجحت إدارة بيراميدز في ضم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي وهو أحد أهم مهاجمي الدوري المصري وينافس على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، ودائما يكون من العناصر الأساسية في صفوف منتخب بلاده الكونغو، وكان هدافا لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم قبل الماضي والتعاقد معه لم يكلف النادي سوى 400 ألف دولار فقط، بقيمة 13 مليون جنيه بعد اختلاف فارق سعر صرف الدولار.

وعلى نفس الدرب يأتي الجنوب أفريقي فخري لاكاي، الذي يعتبر وأحدا مم أهم لاعبي خط الهجوم في الدوري المصري، وهو اللاعب الدي يجيد اللعب في الهجوم والجناح الهجومي وصاحب المهارة والسرعة والأهداف الحاسمة، والتعاقد معه لم يكلف النادي سوى 400 ألف دولار، ما يساوي 6 ملايين جنيه فقط حينها.

خماسي نادي بيراميدز الأجنبي، يؤكد النظرة المميزة لإدارة بيراميدز في اختيار النجوم لدعم صفوف الفريق وخطة العمل التي يسير عليها النادي، والتي تعنى بالجودة والفائدة المنتظرة وبأقل التكاليف الممكنة مقارنة بالمنافسين قبل أي حسابات أخرى.