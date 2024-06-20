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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"أحببتكم وأخترتكم".. الأنبا ميخائيل يرسم شمامسة جددا بكنيسة الملاك بحلوان

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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احتفلت إيبارشية حلوان بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ١٢ من كل شهر، بحضور  الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

حيث صلى نيافته صلوات عشية العيد، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، كما قدم الكورال عدد من ترانيم ثم ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "ورثة الملكوت"

كما صلى  الأنبا ميخائيل قداس العيد، صباح اليوم، في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٨٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، و٤٨ آخرين في رتبة أغنسطس.

وفي السياق ذاته دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها وألقى نيافته عظة بعنوان "أحببتكم.. وأخترتكم.. وأقمتكم لتأتوا بثمر كثير"

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