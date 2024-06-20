وزارة السياحة: ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمية

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، إنه تم ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمية، مشيرا إلى أن هناك 10 وفيات فقط ممن يؤدون الحج السياحي.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: منتظرين ما يستجد بشأن أزمة الحجاج المفقودين وفق توجيهات رئاسة الوزراء.

وتابع : حال ثبوت أي حالات مخالفة بشأن الحجاج سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالها.

واستكمل يوسف قائلا: نتابع على مدار 24 ساعة عبر غرفة إدارة الأزمات موقف الحجاج الذين يؤدون الشعائر عبر قرعة الحج السياحي وشركات السياحة المعنية؛ للوقوف على تطورات الأزمة.