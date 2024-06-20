يورو 2024.. كييزا يقود تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسبانيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إيطاليا، اليوم الخميس، إسبانيا على ملعب فيلتينس أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فيديريكو كييزا تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا، رفقة جانلوكا سكاماكا ولورينزو بيليجريني، حيث يجلس ستيفان شعراوي على مقاعد البدلاء.

وتفوق المنتخب الإيطالي على ألبانيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024.

يحتل منتخب إيطاليا مركز وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب إسبانيا المتصدر، بينما يأتي ألبانيا ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب كرواتيا الترتيب بنقطة أيضًا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة إسبانيا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - باستوني - كالافيوري - ديماركو

خط الوسط: فراتيسي - جورجينيو - نيكولو باريلا

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - جانلوكا سكاماكا - لورينزو بيليجريني.