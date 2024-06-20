طلب إحاطة بخصوص قطع المياه في قنا

تقدم النائب خالد أبو نحول بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، بشأن قطع مياه الشرب عن أهالي مركزي فرشوط وأبو تشت قنا لفترات طويلة ما سبب غضبا شعبيا لحرمانهم من المياه.

وكشف النائب خالد أبو نحول عن غضب أهالي القرية بسبب انقطاع المياه في إجازة العيد بمحافظة قنا تحديدا في مركزي فرشوط وابوتشت، تزامنًا مع معاناة المواطنين من خطة تخفيف الأحمال لتتضاعف المعاناة وفي توقيت يحتاج كل بيت مصري للمياه.

واكد عضو مجلس النواب ورود شكاوي الكثير من أهالي مركزي فرشوط وابوتشت بسبب انقطاع المياه لفترات طويلة وعلى مدار اليوم، وخاصةً معاناة أهالي القرى النائية من القطع على مدار الأسبوع السابق للعيد، مطالبين بحل الأزمة.

وتابع أبو نحول: تزايدت استغاثات الأهالي منذ إجازة العيد وحتى أمس، بسبب حرمانهم من المياه لعدة أيام متواصلة، فكيف لإنسان يعيش دون مياه مهما كانت الأسباب، فهناك حلول بدلا من ترك الأمر يتفاقم ويصل إلى غضب شعبي.

مشيراً إلى أن قطع المياه يشكّل عبئا ماديا بشراء المياه، وعبئا صحيا بتدهور الحالات الصحية للحوامل وكبار السن، والأطفال الصغار وجاء ذلك في ارتفاع درجات الحراراة في تلك الايام.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتنسيق مع المحافظة والمحليات وشركات المياه لحل أزمة قطع المياه في قنا وإنقاذ الأهالي من المرض والعطش.