يورو 2024.. منتخب إنجلترا يتعثر أمام الدنمارك

تعثر منتخب إنجلترا، مساء اليوم الخميس، وفشل في تحقيق الفوز على الدنمارك، ليحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب، وذلك بعدما سيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، حتى نجح هاري كين في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بعدما ارتدت كرة داخل منطقة الجزاء أمام مهاجم بايرن ميونخ الألماني ليسددها في الشباك الخالية.

ونجح منتخب الدنمارك في إدراك التعادل في الدقيقة 34، عن طريق مورتن ديو هيولماند بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل استحواذ متبادل بين المنتخبين على الكرة، وكانت أبرز محاولات شوط المباراة الثاني، كرة فيل فودين التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 56.

يورو 2024

وبتلك النتيجة، ظل منتخب إنجلترا على صدارة المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى نقطتين في وصافة الترتيب، متفوقًا على سلوفينيا بفارق الأهداف، فيما يتذيل منتخب صربيا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.