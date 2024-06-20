تعرف على ترتيب دورة الترقي للدوري الممتاز بعد الجولة الخامسة

انتهت اليوم مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دورة الترقي المؤهلة لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل والتي يشارك بها 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج.

حيث يصعد من الفرق الأربعة صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، ليرافق فريقي بتروجت وغزل المحلة صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري المحترفين.

وجاءت نتائج اليوم فوز حرس الحدود علي الترسانة بهدفين مقابل هدف

وتعادل سبورتنج مع منتخب السويس بهدفين لكل فريق

وجاء ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة إلى الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة

1- حرس الحدود: 10 نقاط

2- سبورتنج: 8 نقاط

3- منتخب السويس: 5 نقاط

4- الترسانة: 4 نقاط

وانحصرت المنافسة علي حجز تذكرة الصعود للدوري الممتاز بين حرس الحدود المتصدر وسبورتنج صاحب المركز الثاني

ويلتقي فى الجولة السادسة والأخيرة حرس الحدود امام سبورتنج ويكفي الحرس التعادل او الفوز للصعود بينما لا بديل امام سبورتنج من آجل الصعود للدوري سوي الفوز وفى اللقاء الثاني يلتقي الترسانة امام منتخب السويس فى مباراة تحصيل حاصل.