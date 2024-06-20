اقرأ غدا في "البوابة".. التوترات تتصاعد.. حزب الله يهدد إسرائيل وقبرص

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 21 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

التوترات تتصاعد.. حزب الله يهدد إسرائيل وقبرص

بعد كوريا الشمالية.. بوتين يصل إلى فيتنام في زيارة رسمية

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

كندا تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مجلس أوروبا يحذر من تصاعد الخطابات المعادية للمهاجرين والمسلمين

استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

"لا يمكن القضاء على حماس كفكرة".. تثير انقسامات واسعة في إسرائيل

البيت الأبيض يؤجل بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 لإسرائيل