أنغام تحيي حفل افتتاح مهرجان موازين غدا

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل إفتتاح مهرجان موازين بالمملكة المغربية مساء غد الجمعة وذلك بعد ساعات من تصدرها تريند "x" و مواقع التواصل الإجتماعي بالخليج عقب حفلها في عيد الأضحى الذى أقيم بالكويت والذي شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق متخطيا الطاقة الاستعابية القصوى للمكان.

وتلتقى أنغام مع جمهورها بمهرجان موازين على منصة النهضة وسط ترقب وتشوق لمحبيها حيث يحظى الحفل باهتماما إعلاميا كبيرا في المغرب خاصة وانه يأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات تقريبا.

كما شهد حفلها بعيد الاضحي في الكويت مصر عاصفة من التصفيق الحار لقرابة 5 آلاف فرد وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان وذلك بمجرد صعودها علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية.

واطربت أنغام الحضور بوصلة تضم 27 أغنية بداية من "حالة خاصة ومرورا ب"ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلي بكره لبكره"، "أساميك الكتيرة"،"هاتمنى له الخير" و"أكتب لك تعهد" .. وغيرها مما قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي شاركها الغناء والاندماج معها طوال فترة تألقها علي خشبة المسرح .