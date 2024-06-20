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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. مفاجأة في تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيطاليا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إسبانيا، اليوم الخميس، إيطاليا على ملعب فيلتينس أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا مفاجأة، بالدفع بالمهاجم ألفارو موراتا، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية.

ويعاون موراتا في الخط الهجومي، جوهرة برشلونة لامين يامال، ونيكو ويليامز، ليجلس خوسيلو مهاجم ريال مدريد على مقاعد البدلاء.

وحقق المنتخب الإسباني انتصارًا عريضًا على كرواتيا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يصطدم بطموحات حامل اللقب إيطاليا في مباراة اليوم.

يتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب إيطاليا في الوصافة بفارق الأهداف.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا

حراسة المرمى: أوناي سيمون 

خط الدفاع: داني كارفخال - روبين لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا 

خط الوسط: رودري - فابيان رويز - بيدري

وفي الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.

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