إنقاذ عشرات المصطافين من الغرق على شواطئ رأس البر

شهدت شواطئ رأس البرفي دمياط إقبالا متزايدا اليوم الخميس من المصطافين والرواد عقب انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات الوحدة مكثفة للوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ .

إذ تم اليوم تسليم عدد 79 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 53 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر .

صرح الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة باستمرار الاعمال المكلف بها مجموعة العمل تحت إشرافه وتضمنت المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية بتكثيف اعمال صيانة الزراعة والنظافة بالمدينة حيث شهدت المدينة اقبالا غير مسبوق من المدن ومحافظات اقليم الدلتا لزيارة المدينة والاستمتاع بالحديقة المركزية والمتنزهات والمناطق الخضراء والتى تتميز بها مدينة دمياط الجديدة والتى أصبحت أحد أهم مقاصد التنزه بإقليم الدلتا .

حيث قامت ادارة الزراعة بالجهاز بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمناطق الخضراء بكافة احياء المدينة والمشروعات القومية للإسكان.

وبروح الفريق قامت الادارة العامة للتنمية باستمرار مباشرة اعمال النظافة وتواجد فرق من شركات النظافة العاملة بالمدينة على مدار الساعة لرفع اى مخلفات فى حينها والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة .

مع قيام ادارة المكافحة بأعمال الرش للناموس طبقا لخطة العمل اليومية باحياء المدينة .

مع متابعة مستمرة من غرفة الطوارئ بجهاز المدينة .