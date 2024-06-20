يورو 2024.. مدرب منتخب فرنسا يفجر مفاجأة بشأن مبابي قبل مواجهة هولندا

فاجأ ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الجميع بتأكيده جاهزية نجمه كيليان مبابي للمشاركة في مواجهة هولندا.

يواجه منتخب فرنسا غدًا الجمعة، هولندا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

كانت الشكوك تحوم حول مشاركة مبابي في مباراة فرنسا ضد هولندا، وذلك بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال مواجهة الديوك أمام النمسا، يوم الإثنين الماضي.

وأكد ديشامب خلال مؤتمر صحفي لمباراة فرنسا وهولندا، أقيم مساء اليوم الخميس: «كل الأمور تسير بشكل جيد بشأن مبابي، لقد تمكن من المشاركة في التدريبات أمس واليوم».

وأضاف : «إنه يتحرك في الاتجاه الصحيح ليؤكد جاهزيته لمواجهة هولندا غدًا الجمعة».

وأوضح ديشامب: «بالتأكيد مبابي سيرتدي قناعًا طبيًا، والضجة المثارة حوله لا تؤثر على أجواء معسكر المنتخب الفرنسي».

من جانبه، قال أنطوان جريزمان، زميل مبابي في المنتخب: «حالة مبابي تحسنت كثيرًا، ويؤدي بشكل جيد، وسننتظر حتى اللحظة الأخيرة اعتمادًا على شعوره».

وظهر كيليان مبابي، بقناع بألوان علم وقميص فرنسا في تدريبات منتخب بلاده، وذلك قبل مواجهة هولندا.

مبابي

منتخب فرنسا في يورو 2024

يذكر أن، منتخب فرنسا يواجه هولندا، غدًا الجمعة، على ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزيج، في مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة.

يخوض منتخب فرنسا بطولة يورو 2024 بالمجموعة الرابعة، رفقة منتخبات هولندا، بولندا، والنمسا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.