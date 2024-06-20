بالوعات الموت تقتل شابا ووالده في البحيرة.. والنيابة تحقق

شهدت قرية محلة أحمد، التابعة لمركز كوم حمادة بجنوب محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا، حيث فقد شاب في عمر الـ 35 عامًا ووالده حياتهما على الفور بعد سقوطهما في بيارة للصرف الصحي بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارًا بالواقعة وعلي الفور تحركت القوات الأمنية وفرق الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتم استخراج جثتي الشاب أحمد جبر العبد، ووالده إبراهيم جبر العبد، البالغ من العمر 60 عامًا، وتم نقلهما عبر سيارات الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت جهات التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.