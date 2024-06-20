إسرائيل ليست في المقدمة.. واشنطن تعلن أولوية أوكرانيا في تسليم شحنات صواريخ

أعلن جون كيربي، المستشار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، عن قرار صعب تم اتخاذه بمنح أوكرانيا الأولوية في استلام شحنات صواريخ باتريوت وناسام.

وقال كيربي إن هذا القرار يأتي في سياق تعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، حيث ستمنح الصواريخ الحديثة التي سيتم توريدها القدرة على تغطية احتياجاتها لمدة تصل إلى 16 شهرًا قادمة.

وأكد كيربي أن "قرار منح أوكرانيا الأولوية في تصدير شحنات أسلحة الدفاع الجوي لن يؤثر على إسرائيل أو تايوان".

وتابع: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت مخيبة للآمال ولم نكن نتوقعها".

وكان نتنياهو قد زعم في مقطع فيديو أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين فريقي بايدن ونتنياهو منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر.

بسبب الفيديو، أُلغي اجتماع أمريكي-إسرائيلي رفيع المستوى المخصص لمناقشة إيران، الذي كان مقررًا عقده يوم الخميس المقبل، وفقًا لتقرير من موقع أكسيوس الأمريكي. هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع للحوار الاستراتيجي حول إيران في اللحظة الأخيرة.

في شهر مارس، ألغى نتنياهو الاجتماع بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يتضمن إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة.