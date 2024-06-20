بعد توجيهات الرئيس السيسي بترميمه.. "البوابة نيوز" داخل ضريح الشيخ الشعراوي

سادت حالة من السعادة والفرحة بين محبي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأهالي قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بترميم مقبرة فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابتهم خلال توجههم أمس أول الثلاثاء لزيارة ضريح الشيخ الشعرواي بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته حيث وجدوا الضريح مغمورًا بمياه الصرف الصحي.

من جانبه قال السعيد زغلول، أحد المسؤولين عن مجمع فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي، أنهم فور رؤيتهم لمياه الصرف أصيبوا بصدمه وحاولوا كسح المياه بأنفسهم لكن دون جدوى فقاموا على الفور بإبلاغ جميع الأجهزة التنفيذية المعنيه بالوضع حيث قاموا بكسح المياه.

كما عبر عن سعادته لصدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم ضريح الشيخ الشعراوي مشيرا إلى أن لجنة من رئاسة الجمهورية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حضرت وعاينت الضريح والمكان ككل والمنطقة لإيجاد حل المشكله نهائيًا وقاموا بحصر مشاكل المنطقة كلها لحلها.

كما عبر احمد فوزى طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر من اندونيسيا عن سعادته لتواجده اليوم داخل ضريح الشيخ الشعراوى، لزيارته حيث أنه يعتاد دائما على الزيارة للضريح لقراءة الفاتحة عليه حيث أنه محبوبا لديهم داخل اندونيسيا وتفاسيره موجوده فى كل مكان حيث أنه أثرى العالم الاسلامى بعلومه الدينية.

وكان المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قد أعلن أن سبب غرق ضريح الشيخ الشعراوي بالصرف الصحى هو حدوث عطل مفاجئ بسبب هبوط أرضي أسفل خط انحدار للصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة دقادوس بميت غمر وهو ما أدى إلى غرق المنطقة فى مياه الصرف الصحى حيث جرى التنسيق مع الوحدة المحلية بميت غمر برئاسة اللواء أنور عثمان، للسيطرة على المياه وكسحها من ضريح الشيخ الشعراوي.

وأكد المهندس خالد نصر، أن الشركة قامت بتوفير وسائل بديلة لنقل مياه الصرف الصحي بعيداً عن المقابر وضريح الشيخ الشعراوي حتى يتم إصلاح العطل بشكل كامل، مشيرا إلى أن جميع الأعمال المطلوبة للإصلاح جارية وسيتم الانتهاء منها سريعا.

رئيس مدينة ميت غمر يتابع أعمال كسح المياه من ضريح الشيخ الشعراوي

من جانبه تابع اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر أعمال كسح المياه من ضريح الشيخ الشعراوي مشيرا إلى أن يوجد ماكينتي رفع صرف صحي بالقرية متصلتين بالمحطة الرئيسية واحترقت إحداهما بشكل مفاجئ مما أدى إلى حدوث طفح المياه بالشوارع والضريح ومنطقة المقابر.

وأضاف انور عثمان، أنه جرى تركيب غاطسة أخرى تعمل بكفاءة عاليه لحل الأزمة، كما أنه جارى العمل علي كسح باقي المياة من ضريح الشيخ الشعراوي والشوارع والمنازل المحيطه به والعمل على إصلاح الأعطال بالمحطة لتعود للعمل تدريجيًا وبشكل طبيعي.

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