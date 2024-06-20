البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بشكل غير مسبوق لهذا السبب

وجه البيت الأبيض، يوم الخميس، انتقادات شديدة وغير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحاته المتعلقة بتأخير الولايات المتحدة في إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عن استيائه من تصريحات نتنياهو التي أطلقها هذا الأسبوع، واصفًا إياها بـ"المهينة".

وقال كيربي للصحفيين: "كانت تلك التصريحات مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرًا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وكان نتنياهو قد ظهر في مقطع مصور باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، حيث قال إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.

وفي تطور لافت، أكد البيت الأبيض يوم الخميس أنه لم يكن على علم بأن نتنياهو سينشر مقطعًا مصورًا بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

واعتبر كيربي أن "تصريحات نتنياهو كانت مخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة، وأن تعليقاته بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لم تكن دقيقة أيضًا".

وأضاف كيربي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيجتمع اليوم الخميس مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أوقفت في مايو الماضي شحنة من القنابل زنة 2000 رطل و500 رطل، بسبب مخاوف من تأثيرها على المناطق المكتظة بالسكان.

ومع ذلك، أكد كيربي أن إسرائيل لا تزال مقررة للحصول على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات.