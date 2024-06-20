أبرزها ضد الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية بعد الجولة 26 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اليوم الخميس، عن عقوبات صارمة على أندية ومدربين ولاعبين عقب أحداث الجولة 26 من الدوري الممتاز، أبرزها كان في مباراة الزمالك والمصري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت عقوبات الجولة 26 من الدوري الممتاز، كالتالي.

إيقاف أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، مباراة واحدة بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه ضد الداخلية.

إيقاف أحمد رمضان عبده، لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة بسبب طرده لمنع فرصة محققة في مباراة فريقه ضد فيوتشر.

إيقاف أحمد عادل عبد الرسول، لاعب الجونة، مباراة واحدة بسبب طرده لمنع فرصة محققة في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

عقوبات مباراة الزمالك والمصري

تغريم الزمالك 75 ألف جنيه، 50 ألفًا بسبب السباب الجماعي من الجماهير، و25 ألفًا للاعتراض الجماعي على حكم مباراة المصري.

تحويل تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري، أحمد الغندور، ومعه تقرير الحكم الرابع بشأن المدير الفني للزمالك، جوزيه جوميز، إلى لجنة الانضباط، وذلك للتحقيق في سلوكيات جوميز خلال المباراة.

يذكر أن، الجولة 26 من الدوري الممتاز شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، كان أبرزها واقعة جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، الذي هاجم حكم المباراة لفظيًا عقب نهاية اللقاء، كما تعدى على الحكم الرابع في المباراة.