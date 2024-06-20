بوتين: روسيا تدرس إجراء تغييرات في عقيدتها النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا تدرس إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موسكو لا ترى حاجة ملحة لتنفيذ ضربة نووية استباقية في الوقت الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أوضح بوتين أن "روسيا قد تجري تعديلات على عقيدتها النووية، خاصة في ضوء النقاشات الجارية حول خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية".

وعند سؤاله عن الحرب في أوكرانيا، أشار بوتين إلى أن "مقترحات روسيا لحل النزاع في أوكرانيا ستتغير بناءً على التطورات الميدانية"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأكد بوتين أن موقع إجراء المفاوضات حول أوكرانيا ليس ذا أهمية كبيرة، مضيفًا: "يمكن أن تبدأ المفاوضات بشأن أوكرانيا غدًا، لكن روسيا ستعتمد في موقفها على الوضع الراهن".

وأشار أيضًا إلى أن "روسيا لم ترفض أبدًا فكرة المفاوضات مع أوكرانيا"، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني في إطاري إسطنبول ومينسك.