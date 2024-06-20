يورو 2024.. منتخب الدنمارك يفرض التعادل على إنجلترا بالشوط الأول

فرض منتخب الدنمارك، التعادل الإيجابي على إنجلترا في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

سيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، حتى نجح هاري كين في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بعدما ارتدت كرة داخل منطقة الجزاء أمام مهاجم بايرن ميونخ الألماني ليسددها في الشباك الخالية.

ونجح منتخب الدنمارك في إدراك التعادل في الدقيقة 34، عن طريق مورتن ديو هيولماند بتسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

يورو 2024

وفاز منتخب إنجلترا على صربيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، جعله يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الدنمارك في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.