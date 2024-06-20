إفريكسيم بنك يجدد شراكة بـ2 مليار دولار لدعم خدمات الصحة في إفريقيا

أعلن بنك الصادرات والتصدير الأفريقي “ إفريكسيم بنك” عن تجديد شراكته مع مراكز السيطرة على الأمراض في أفريقيا “Africa CDC” بقيمة تبلغ ملياري دولار لدعم استراتيجية الاستثمار في المجال الصحي بإفريقيا.

قال الدكتور بينديكيت أوراما، رئيس البنك على هامش فعاليات المنتدى العالمي لسيادة وابتكار اللقاحات بالعاصمة الفرنسية باريس، أن الاتفاق يتركز حول الآلية الإفريقية الموحدة للمشتريات (APPM) ومنصة التصنيع الأفريقية الموحدة لمنتجات الصحة (PHAHM).

تعد هذه المبادرة حاسمة في مواجهة تحديات الاستثمار في الصحة في أفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الصحي عبر القارة. كما تهدف إلى تعزيز آلية التمويل الابتكاري لـ GAVI، "المسرع الأفريقي لتصنيع اللقاحات" (AVMA)، الذي يعتزم توفير تمويل يصل إلى 2 مليار دولار للشركات الأفريقية المصنعة لمنتجات الصحة والأدوية على مدى العقد المقبل.

وذكر أن الشركات الدوائية الأفريقية تواجه تأثيرات خطيرة للتحديات الصحية والأمنية والاقتصادية العالمية، رغم أنها السائقين للاستثمارات والتقدم التكنولوجي الذي يحتاج قطاع الصحة إليه.

وتعتبر عدم الثقة المنخفضة للمستثمرين ونقص البنية التحتية المناسبة والحواجز التجارية والتحديات التنظيمية بعض القيود التي تحول دون الاستثمار المحتمل في قطاع الصحة في أفريقيا. ورغم توفر الأموال قد لا تتم المشاريع المحتملة بسبب العقبات المالية وغير المالية.

تعد الجهود المنسقة على مستوى القارة أساسية لعكس هذا الاتجاه والتوافق مع النظام الصحي العام الجديد.

سيكون غلق الفجوة الاستثمارية أمرًا حاسمًا لتحقيق طموح الاتحاد الأفريقي في تصنيع 60% من اللقاحات المطلوبة محليًا بحلول عام 2040، بالإضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الأخرى الضرورية لضمان الاعتماد الذاتي خاصة في الأزمات مثل الأوبئة والاندلاعات.