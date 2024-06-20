بلمسات سحرية.. واتساب يضيف تحسينات مذهلة لمكالمات الفيديو

يحاول تطبيق واتساب إضافة لمسة سحرية إلى تجربة مكالمات الفيديو من خلال تقديم تأثيرات ومرشحات خاصة تعتمد على تقنية الواقع المعزز (AR)، وهو تحول مبتكر سيمنح المستخدمين فرصة لتحسين مظهرهم وجودة المكالمات في آن واحد.

من خلال هذه التغييرات، سيصبح بإمكان المستخدمين تجربة عناصر تفاعلية جديدة خلال مكالمات الفيديو، بما في ذلك استخدام مرشحات وجه ديناميكية وإعدادات إضاءة مخصصة. كما سيوفر واتساب خيار استخدام الآفاتارات بدلاً من الصور الشخصية، مما يضيف لمسة من المرح والخصوصية إلى المحادثات.

علاوة على ذلك، فإن واتساب يعمل أيضًا على تقديم أداة لتحرير خلفيات المكالمات، مما سيتيح للمستخدمين تخصيص الخلفيات وإخفاء العناصر غير المرغوب فيها أثناء المحادثات.

من الواضح أن واتساب تعمل بجدية على تعزيز تجربة المستخدم في مجال المكالمات الفيديو، وهذه الإضافات الجديدة تأتي بعد أن قامت بزيادة عدد المشاركين في المكالمات إلى 32 شخصًا وتحسين واجهة التحكم ووضوح الصورة في المكالمات.

رغم أن هذه المزايا لا تزال قيد التجربة، إلا أنها تعد بتحسينات مثيرة ومبتكرة في تجربة مكالمات الفيديو على واتساب، مما يثير الترقب لإطلاقها على نطاق واسع في المستقبل القريب.