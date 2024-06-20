"التعليم الفلسطينية": العدوان الإسرائيلي حرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي الدموي تسبب في حرمان نحو 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد غدٍ السبت.

ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، صرح المتحدث باسم الوزارة، صادق الخضور، في بيان صحفي، أن "450 طالبًا من طلبة الثانوية العامة استشهدوا هذا العام جراء العدوان، منهم 20 طالبًا من الضفة الغربية".

وأوضح الخضور أن 1320 طالبًا وطالبة سيشاركون في اختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، منهم 1090 في مصر. وأضاف أن طواقم الوزارة افتتحت أكبر قاعة امتحانات في مصر، بالإضافة إلى قاعات خاصة في روسيا وتركيا وقطر، وستُعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.