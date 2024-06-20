بكين ترفض الإجراءات الأمريكية المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية

أعلن خه يا دونج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أن بلاده تعارض بشدة الإجراءات الأمريكية المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية، وقد قدمت احتجاجات رسمية بهذا الشأن.

وأوضح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا في 14 مايو الماضي بزيادة التعريفات الجمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم-أيون، والخلايا الشمسية، والمعادن الرئيسية.

وأشار خه يا دونج إلى أن الولايات المتحدة تتجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية، وتصر على الإبقاء على التعريفات الجمركية وزيادتها بموجب المادة 301، كما تتعمد تسييس القضايا الاقتصادية واستخدامها كأداة للضغط السياسي.

وأكد أن هذه الخطوة تتناقض مع التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، وتعد مثالًا واضحًا على التلاعب السياسي، حسب وصفه.