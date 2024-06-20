السبت.. 37.5 ألف طالب يستأنفون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استئناف عقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لهذا العام يوم السبت المقبل، فى 100 لجنة رئيسية حيث يؤدى 37 ألف و 432 طالباً وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية، مؤكداً أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن.

محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس





وفي هذا الإطار، كلف محافظ المنيا رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والصحية .



كما أكد محافظ المنيا على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام في محيط لجان الامتحانات، موجهاً بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 بدأت الاثنين 10 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع وتستأنف بعد غد السبت 22 يونيو عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى وتستمر حتى 20 يوليو المقبل .

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