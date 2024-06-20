12.5 مليون مواطن ترددوا علي مراكز الشباب خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إحصائية رقمية بناءً علي التقارير الواردة من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ومراكز الشباب تقدر ب ١٣.٥ مليون مواطن ترددوا علي مراكز الشباب، ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب في عامها الثالث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المديريات بالمحافظات، ومع وزارة الأوقاف في صلاة العيد، ومع مختلف الجهات المعنية.



وبدأت الفعاليات بتردد المواطنين لأداء شعائر صلاة العيد ومن ثم تزايدت أعداد المترددين للمشاركة فى مختلف الأنشطة والفعاليات خلال إجازة العيد والاستماع بالبرامج الترفيهية بمبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب.



من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية علي مدار العام، وبخاصة خلال الإجازات والاعياد، حيث تستقبل مراكز الشباب المواطنين والأسر بالمجان.



وتضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ أيام ترفيهية للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.