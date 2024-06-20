يورو 2024.. صربيا تخطف نقطة فى اللحظات الأخيرة أمام سلوفينيا

خطف المنتخب الصربى، نقطة ثمينة من نظيره السلوفيني، بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تقدم زان كارنيكنيك لصالح منتخب سلوفينيا فى الدقيقة الـ 69، بينما أنقذ لوكا يوفيتش منتخب صربيا من الهزيمة فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء، لينتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ونجح كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، واستغل الفرص التى اتيحت له وترجمتها إلى أهداف.

ودخل منتخب صربيا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: ميلوس فيلكوفيتش، نيكولا ميلنكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليب ملادينوفيش.

خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، إيفان إليتش، ساسا لوكيتش، دوشان تاديتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، الكسندر ميتروفيتش.



فيما دخل منتخب سلوفينيا القاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فانجا دركوزيتش، جاكا بيول، ايريك جانزا، بيتر ستويانوفيتش، زان كارنيكنيك.

خط الوسط: آدم جنزدا سيرين، تيمي إلسينك.

خط الهجوم: يان ملاكار، أندراس سبورار، بنيامين سيسكو.



ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب صربيا القاع بنقطة وحيدة.

