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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. ثنائي اليونايتد يقود تشكيل منتخب الدنمارك أمام إنجلترا

منتخب الدنمارك
منتخب الدنمارك
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أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنجلترا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب الدنمارك، اليوم الخميس، نظيره الإنجليزي على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن، ثنائي فريق مانشستر يونايتد، تشكيل منتخب الدنمارك أمام إنجلترا.

وتعادل منتخب الدنمارك مع سلوفينيا في الجولة الأولى بهدف لمثله، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 بنقطة وحيدة، بينما يتصدر منتخب إنجلترا الترتيب بـ3 نقاط.

تشكيل منتخب الدنمارك لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل 

خط الدفاع: أندرسن - أندرياس كريستنسن - فيسترجارد

خط الوسط: ماهلي - هيولماند - هويبيرج - كريستيانسن - كريستيان إريكسن 

وفي الهجوم: راسموس هويلوند - ويند.

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