يورو 2024.. منتخب إنجلترا بتشكيل هجومي أمام الدنمارك

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدنمارك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، نظيره الدنمارك على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل المنتخب الإنجليزي مباراته ضد منتخب الدنمارك، بتشكيل هجومي، حيث يتواجد على رأس الهجوم هاري كين، ويعاونه بوكايو ساكا، فيل فودين، وجود بيلينجهام.

وفاز منتخب إنجلترا على صربيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، جعله يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الدنمارك في المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة الدنمارك

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مارك جيهي - كيران تريبير

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - فيل فودين.