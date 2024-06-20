محافظ قنا: 119 ألف مستفيد من الحملة التاسعة بمشروع صك الأضحية

وزعت حملة صكوك الأضاحي بمحافظة قنا لحوم 142 رأس ماشية خلال ايام عيد الأضحى المبارك على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لرعاية الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

يذكر أن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تم اطلاقها خلال ايام عيد الاضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 23811 أسرة بإجمالي 119055 مستفيد في 110 قرية و204 قرية تابعة بنطاق مراكز المحافظة التسعة ، بالتعاون مع 92 من الجمعيات الاهلية الشريكة ، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

وتمت عملية الذبح في 5 مجازر حكومية تحت الاشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة، مع مراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من خلال اقرب جمعية اهلية شريكة.