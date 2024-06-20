سلسال الدماء لا يتوقف.. مقتل سيدة في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا

لقيَت سيدة مقتلها اليوم في اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين بقرية الحجيرات، مركز قنا، وذلك بسبب خلافات مادية.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قرية الحجيرات، أسفرت عن مقتل سيدة.

وعلى الفور، انتقلت قوات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الاشتباكات نشبت بسبب خلافات مادية بين العائلتين، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، ما أدى إلى مصرع السيدة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة وفحص ملابسات الحادث لحين استكمال التحقيقات.