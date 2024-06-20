إزالة التعديات ورفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمواصلة التنسيق مع الجهات المختصة للتدخل السريع لإزالة أى تعديات على الأراضى فى المهد ، ومواجهة محاولات إستغلال البعض لإجازة عيد الأضحى المبارك بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف، مع تكثيف أعمال الرصد الميدانى للتعامل الفورى مع أى تجاوزات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال احتفالاتهم بعيد الأضحى

ووجه المحافظ بأن يتكامل مع ذلك إستكمال جهود أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول من الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات بمختلف المناطق والأحياء السكنية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لإتاحة الفرصة للمواطنين للإستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك .

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى إزالة فورية لحالة تعد على أرض أملاك دولة بنطاق حى جنوب على مساحة 600 متر مربع، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى المخالفة، كما تم إزالة حالتي تعد بنطاق حى الصداقة الجديدة بمساحة 750 متر مربع، وتم كذلك إزالة 4 وصلات مياه نص بوصة، ووصلة ٢ بوصة مخالفة وذلك بالتعاون مع شبكة المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المختصين بالشبكة، وتوازى مع ذلك تنفيذ الوحدة المحلية أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى.

وفى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى إزالة فورية فى المهد لحالة تعد بالبناء المخالف بمنطقة نلوى بمساحة 100 متر مربع وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بحزم لكافة أشكال التعد على أراضى أملاك الدولة، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة فى هذا الشأن .

IMG-20240620-WA0019

IMG-20240620-WA0018

IMG-20240620-WA0017

IMG-20240620-WA0016

IMG-20240620-WA0011

IMG-20240620-WA0014

IMG-20240620-WA0013

IMG-20240620-WA0015

IMG-20240620-WA0012

IMG-20240620-WA0010