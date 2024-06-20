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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية في دسوق بكفر الشيخ

مابين نقص وزن وعدم وجود شهادة صحية

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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تابع ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرً تموينيًا تضمنت «9 محاضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن»، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

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محافظ كفرالشيخ مديرية التموين ومباحث التموين حملة تموينية بكفر الشيخ علي المحلات والمخابز الأسواق والمحال التجارية مديرية تموين كفرالشيخ