حبس المتهمين بسرقة أجنبي وحيازة أسلحة في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهما الإجرامي، والتحفظ علي الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والإستعلام عن أوراق ملكيتها بالمرور.

ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص بالسيدة زينب

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي السلاح النارى، ووجهت لهما تهم السرقة وحيازة أسلحة نارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين لقيامهما بسرقة شخص في السيدة زينب.

ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطلان ، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ، حال سيره بدائرة القسم بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.