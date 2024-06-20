عبد العظيم: استمرار دور معمل متبقيات المبيدات أيام عطلات عيد الأضحى

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، المعامل التابعة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية حيث إستمع لشرح تفصيلي من الباحثين ورؤساء الأقسام حول دور المعمل في مجال تحليل عينات من المنتجات الزراعية أو المصنعة غذائيا لأغراض التصدير إلي الخارج أو للأسواق المحلية، ودور أقسام المعمل المختلفة، في تحقيق خطة مصر لنفاذ منتجاتها الزراعية للأسواق الدولية ودور المعمل في التعاون مع هيئة سلامة الغذاء كأحد المعامل المعتمدة للكشف عن الملوثات في الأغذية ومتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية.

وأكد «عبد العظيم»، استمرار المعمل في تأدية مهامه لاستلام العينات وتحليلها خلال الإجازات الرسمية تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الخدمات اللازمة من التحليل والنتائج الدقيقة لخدمة الصادرات الزراعية.نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي وذلك في إطار دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإستعدادات أثناء الإجازات الرسمية.

وأشاد رئيس مركز البحوث الزراعية بدور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في منظومة الصادرات الزراعية المصرية وهيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلي أن المعمل يعد أحد العلامات المضيئة التابعة لمركز البحوث الزراعية وأحد مراكز التميز المصري علي المستوي الأفريقي.

وقام عبد العظيم أثناء جولته بتفقد المعمل المركزي للمبيدات وتفقد أقسامه المختلفة ويعد هذا المعمل هو المسئول عن تحليل المواد الفعالة للمبيدات وتحدد البصمة الخاصة بكل مبيد ودراسات فترة ما قبل الحصاد للمبيدات وسمية المبيدات والكثير من الوظائف الهامة التي يقوم بها هذا المعمل.

وفي ذات الإطار أكدت دكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل إلي خطة التطوير المستمرة التي ينفذها المعمل للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن هذه المهام تأتي في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضحت عبداللاه أن المعمل قام خلال إجازات عيد الأضحى المبارك باستقبال وفحص ما يزيد عن 1800 عينة وإصدار شهادات بنتائج التحليل لما يزيد عن نصف هذه العينات وأشارت عبداللاه إلى أن ما يتميز به هذا المعمل دوره على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مراقبة الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات أصل نباتي وحيواني مما يساهم في قيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والحجر الزراعي والحجر البيطري.

