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الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صور .. وزارة الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك

نظمت وزارة الداخلية
نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام
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نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن إحتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك ، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم.
   

 وفى لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام فقد تم إصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.
 

  كما قامت وزارة الداخلية بإصطحاب الأطفال داخل حافلات مفتوحة تجوب الشوارع والميادين وكذا إصطحابهم للمتنزهات العامة والأماكن المخصصة للأطفال فى أجواء تجوبها الفرحة والبهجة بالعيد.
   

ططوقد كان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام كما أعرب القائمين على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بعيد الاضحى  المبارك وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

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