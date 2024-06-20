لقطة إنسانية.. تامر حسنى يوقف الغناء للتصوير مع معجب من ذوى الهمم

في لقطة إنسانية للفنان تامر حسنى، حيث أوقف الغناء، خلال حفله، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على مسرح مارينا دلتا بكفر الشيخ، ضمن سلسلة حفلات موسم عيد الأضحي، وذلك من أجل طلب معجب من ذوي الهمم التقاط صورة معه.

وساعد المنظمون للحفل، الشاب على صعود المسرح، مما دفع الفنان تامرحسنى لوقف الحفل لدقائق تلبيةً لطلب الشاب في التقاط الصورة التذكارية معه.

وقد نشر تامر حسني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صور من الحفل، معلقًا: «كل الفخر وأنا بغني قصاد الجمهور العظيم ده، جمهور الدلتا كله اللي كان واحشني من زمان، كل الشكر لـ Delta Capital الجمهور من حيث العدد فاق توقعاتي أنا شخصيًا وتوقعات جميع الجهات الأمنية، شكرًا أستاذ إسلام لطفي».

يذكر أن تامر حسني يستأنف تصوير أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم ري ستارت، هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

فيلم «ريستارت» ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.