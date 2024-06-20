خلصت كل حاجة.. تعليق نجوم الفن عن وجود سحر على جبل عرفات

أعرب عدد من نجوم الوسط الفني عن حزنهم الشديد بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور شعر وأقمشة وأشياء عديدة تخص بعض الأشخاص، حيث جرى استخراجها أثناء تنظيف جبل عرفات، بعد انتهاء مناسك الحج في ثالث أيام التشريق رابع أيام عيد الأضحى.

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على التعليق في ذلك الأمر عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

تعرض لكم "البوابة نيوز" أبرز التعليقات في ذلك التقرير:-

عبدالرحيم كمال يتحدث عن وجود سحر على جبل عرفات

كشف الكاتب و السيناريست عبدالرحيم كمال عن رأيه، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "مفهوم كلمة سحر وكلمة عمل بيختلف من بلد لبلد ولما يقال إنهم وهما بينضفوا جبل عرفات بعد نزول الحجاج من عليه وجدوا الكثير من السحر والأعمال مش شرط تكون كده".

وتابع: "لأن اللي بنتعامل معاه إحنا على أنه أذكار و أحجبة بها أدعية و أوراق مطوية على أذكار وصلوات وخاتم منقوش وغيره ، يتعامل معه الأشقاء على أنها أسحار وأعمال وهو خلاف في وجهات النظر لتلك الأمور من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة ومن مذهب إلى مذهب".

شيماء سيف تعلق على وجود أسحار بعد مغادرة الحجاج جبل عرفات

علقت الفنانة شيماء سيف على الصور المتداولة وجود أسحار بعد مغادرة الحجاج جبل عرفات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة الكعبة عبر خاصية استوري الإنستجرام، وعلقت قائلة: "وحسبي الله ونعم الوكيل، هنا كل حاجة خلصت".

آخر أعمال عبدالرحيم كمال

شارك الكاتب عبدالرحيم كمال في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الحشاشين"، حيث حقق من خلالها نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف في الموسم الرمضاني 2024، بمسلسل "فراولة" مع الفنانة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي.