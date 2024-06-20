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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة إزالات مكبرة للتعدي علي أملاك الدولة بالعريش

حملة ازالات مكبرة
حملة ازالات مكبرة للتعدي علي املاك الدولة بالعريش
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 قام اليوم  اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بحملة إزالات ووقف أعمال بمنطقة خدمات السمران  بناء على توجيهات  محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة ووقف أعمال مباني مخالفه للقانون وبدون ترخيص أو أذن استكمال.

وجري اليوم  ازغالة أعمدة خرسانية دور أرضي بالمهد بدون ترخيص وحاله أخري تم فك خشب صبة قواعد بدون ترخيص وحاله أخري تم وقف الأعمال ومصادرة الخلاطه وجاري أتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين بحضور سكرتير عام المجلس والأداره الهندسيه والأشغالات والمتابعة ورئيس منطقة خدمات السمران.
ونهيب بالمواطنين بعدم الأقدام علي المباني أو التعليه الا بعد الرجوع لمجلس المدينه ومراجعة أوراق البناء وصحتها سواء ترخيص مباني أو أستكمال مباني والا سيتعرض المخالف للأجراءات القانونيه المتبعة.

كما جري إزالة حالتين أعمال لبشة بالمهد في المساعيد وأخري بالسمران بدون ترخيص وجاري أتخاذ الاجراءات القانونية كما تم أيقاف أعمال ثلاث حالات مباني بمنطقة خدمات كرم أبونجيلة وأيضا إيقاف ثلاث حالات أخري بمنطقة خدمات آل أيوب بدون ترخيص وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الادارة الهندسية الإجراءات القانونية اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش بمدينة العريش رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء محافظ شمال سيناء مدينة العريش